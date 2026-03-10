Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Bashkia Sarande
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Villa

Arrendamiento a largo plazo villas en Bashkia Sarande, Albania

Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa de 4 habitaciones en Manastir, Albania
Villa de 4 habitaciones
Manastir, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 130 m²
Piso 1/1
Magnífica propiedad para coches de zona en Ksamil Safe Investment for Tourism Business Posic…
$9,274
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir