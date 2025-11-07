Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Bashkia Rrogozhine
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Bashkia Rrogozhine, Albania

Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 1 habitación en Kryevidh, Albania
Apartamento 1 habitación
Kryevidh, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 3
For the first time in Spille beach 🌊 Your dream apartments come true on one of the most bea…
$1,282
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Bashkia Rrogozhine, Albania

con Jardín
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir