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Villas en venta en Bashkia Puke, Albania

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1 propiedad total found
Villa 6 habitaciones en Bashkia Puke, Albania
Villa 6 habitaciones
Bashkia Puke, Albania
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 202 m²
Piso 3
El Quarter Beach es uno de los lugares de interés turístico más populares y no sólo en veran…
$1,09M
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Agencia
Investment Realty Group
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