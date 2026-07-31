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Estudios en venta en Bashkia Puke, Albania

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Estudio 1 habitación en Kcire, Albania
Estudio 1 habitación
Kcire, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Un apartamento estudio con vistas al mar está en venta en el barrio de Qerret. La superficie…
$53,506
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CACTUS | Real Estate
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