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Propiedades residenciales en venta en Bashkia Polican, Albania

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1 propiedad total found
Apartamento 1 habitación en Terpan, Albania
Apartamento 1 habitación
Terpan, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 2/5
Apartment 1+1 for sale - Kaltersia Complex - Mali i Robit - Golem, Durres - Kavaje. - 2nd f…
$105,188
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Agencia
Century 21 Oksford
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Bashkia Polican, Albania

Baratos
De lujo
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