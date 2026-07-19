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Propiedades residenciales en venta en Bashkia Mallakaster, Albania

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1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Selite, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Selite, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Apartamento en venta 1+1, residencia (TRIPOD)Detalles de la propiedad:- Superficie total: 5'…
$183,013
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Agencia
Investment Realty Group
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Parámetros de las propiedades en Bashkia Mallakaster, Albania

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