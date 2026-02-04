Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Bashkia Malesi e Madhe
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Bashkia Malesi e Madhe, Albania

1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Malesi e Madhe, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Malesi e Madhe, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Piso 5/5
El apartamento está situado en la quinta planta de un edificio sin ascensor en el barrio 7 d…
$70,887
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Bashkia Malesi e Madhe, Albania

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir