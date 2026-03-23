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Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Kruja, Albania

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Propiedad comercial 25 m² en Kruja, Albania
Propiedad comercial 25 m²
Kruja, Albania
Área 25 m²
Los locales están situados en la planta 0 en la Corte de Durres. Cuenta con 25m2 de espacio …
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Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
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