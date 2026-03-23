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Casas en Venta en Kruja, Albania

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Casa 8 habitaciones en Thumane, Albania
Casa 8 habitaciones
Thumane, Albania
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
Número de plantas 2
The villa is located at the entrance of the city of Durres in a quiet residential area. The …
$289,285
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Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
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