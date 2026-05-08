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Estudios con Terraza en venta en Bashkia Himare, Albania

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Himare
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1 propiedad total found
Estudio 1 habitación en Palase, Albania
Estudio 1 habitación
Palase, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 3/3
Nuevo estudio en venta en Palase Vlore, Dhermi Albania. - Residencia de lujo con vistas inin…
$161,720
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Agencia
Albania Property Group
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Bashkia Himare, Albania

con Garaje
con Jardín
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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