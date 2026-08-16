Hoteles en venta en Bashkia Himare, Albania

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Hotel 1 200 m² en Gjilek, Albania
Hotel 1 200 m²
Gjilek, Albania
Área 1 200 m²
? Dhermi? Superficie terrestre: 8000m2? Superficie de construcción: 1200m2▪️ Precio: 4,000,0…
$4,60M
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NEXT REAL ESTATE
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