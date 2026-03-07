Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Bashkia Finiq, Albania

1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Finiq, Albania
Casa 4 habitaciones
Finiq, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 404 m²
Número de plantas 1
Hermosa Villa en venta cerca de Sarandë – Ubicación pacífica con impresionantes vistasSituad…
$348,320
Agencia
Century 21 Oksford
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Українська
Parámetros de las propiedades en Bashkia Finiq, Albania

