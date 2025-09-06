Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo almacenes en Bashkia Durres, Albania

11 propiedades total found
Almacén 16 m² en Bashkia Durres, Albania
Almacén 16 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 16 m²
El garaje está situado en la planta baja de un nuevo edificio en Durres Beach. Tiene una sup…
$117
por mes
Almacén 150 m² en Bashkia Durres, Albania
Almacén 150 m²
Bashkia Durres, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
El almacén está situado en Flake, en la carretera principal de Durres. Tiene una superficie …
$702
por mes
Almacén 26 m² en Bashkia Durres, Albania
Almacén 26 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 26 m²
Piso -1
El garaje está situado en el -1er piso de un nuevo edificio con un ascensor en el Estadio de…
$117
por mes
Almacén 40 m² en Bashkia Durres, Albania
Almacén 40 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 40 m²
Piso -1
El garaje está situado en el -1er piso de un nuevo edificio con un ascensor en el Estadio de…
$117
por mes
Almacén 1 500 m² en Bashkia Durres, Albania
Almacén 1 500 m²
Bashkia Durres, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 1 500 m²
Piso 1/1
El almacén está situado en Spitalle, a unos 200 metros de la Universidad "Aleksander Moisiu"…
$5,247
por mes
Almacén 900 m² en Bashkia Durres, Albania
Almacén 900 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 900 m²
Piso 1/2
Para alquilar es un almacén de 900m2 o cobertizo en la zona de Shkozet cerca de la carretera…
$1,755
por mes
Almacén 60 m² en Bashkia Durres, Albania
Almacén 60 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 60 m²
Piso -1
El garaje está situado en el -1er piso de un nuevo edificio con un ascensor en el Estadio de…
$117
por mes
Almacén 73 m² en Bashkia Durres, Albania
Almacén 73 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 73 m²
Piso -1
El garaje está situado en el -1er piso de un nuevo edificio con un ascensor en el Estadio de…
$117
por mes
Almacén 41 m² en Bashkia Durres, Albania
Almacén 41 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 41 m²
Piso -1
El garaje está situado en el -1er piso de un nuevo edificio con un ascensor en el Estadio de…
$117
por mes
Almacén 800 m² en Bashkia Durres, Albania
Almacén 800 m²
Bashkia Durres, Albania
Nº de cuartos de baño 2
Área 800 m²
El granero se encuentra en Pjeze, en el borde de la carretera principal en Durres. Tiene una…
$2,924
por mes
Almacén 120 m² en Bashkia Durres, Albania
Almacén 120 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Área 120 m²
Piso 1/1
El almacén está situado en el piso 0 de la calle en Shkozet, a solo 500 metros de la carrete…
$408
por mes
