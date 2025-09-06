Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo casas independientes en Bashkia Durres, Albania

2 propiedades
Casa 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Casa 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Número de plantas 1
La villa se encuentra muy cerca de la carretera principal en la zona de Ish-Keneta de Durres…
$2,339
por mes
Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Casa 2 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Casa 2 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 1
La casa se encuentra en la primera planta de una villa de dos pisos, cerca de Eneida College…
$374
por mes
Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
