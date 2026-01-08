  1. Realting.com
Sirel Estate 88 CO., LTD

Tailandia
;
Company type
Agencia inmobiliaria
En la plataforma
1 mes
Idiomas hablados
English, Русский
Página web
www.facebook.com/share/17b2sJ5Gdx/
Sobre la agencia

Sirel Estate 88 Co., LTD es su socio integral en Pattaya.
No trabajamos como corredores comunes: te acompañamos cuando compramos bienes raíces y creamos una infraestructura para una vida cómoda, en movimiento e inversión.

Ofrecemos soluciones personalizadas para sus objetivos y presupuesto. Con nosotros tacto, honestamente, sin presión, transparente y profesionalmente las 24 horas del día. Oímos su petición y actuar con claridad.

Movilidad y vida: visas, bancos, transferencias, problemas familiares, distritos y escuelas.
Inversiones: objetos líquidos, análisis, proyectos fiables, negociaciones, gestión del arrendamiento.
Flipping: diseñadores, constructores, control de calidad completo.

Somos elegidos para profesionalismo, ética, velocidad e infraestructura que cubre todas sus tareas.

Sirel Estate 88 es su socio de confianza en Pattaya.

Servicios

Sirel Estate 88 Co., LTD - Su socio inmobiliario global en Pattaya

Acompañamos a los clientes en todas las etapas: desde la selección de un apartamento o villa hasta el pleno apoyo de la mudanza, papeleo y gestión de la propiedad. Trabajamos honestamente, tacto y profesionalmente las 24 horas del día.

Servicios del Organismo

Selección y compra de bienes raíces

• Apartamentos, villas, casas, casas
• Nuevos edificios y mercado secundario
• Vistas en línea y transacciones remotas
• Negociaciones con desarrolladores y propietarios
• Check of documents, escort before registration

Decisiones sobre inversiones

• Selección de objetos líquidos
• Análisis del mercado de Pattaya
• Cálculo del rendimiento
• Estrategias de alquiler
• Administración de Bienes para Inversionistas

Relocation and adaptation in Thailand

• Asistencia para visados
• Asistencia con bancos y pagos
• Traducción y comunicación con servicios tailandeses
• Selección de distritos, escuelas, infraestructura
• Resolver los problemas del hogar “llave”

Flipping and repair

• Buscar propiedades de reventa
• Proyecto de diseño
• Control de constructores, términos y calidad
• Preparación completa del objeto para la venta o arrendamiento

Gestión de las instalaciones

• Solución de arrendatarios
• Control de los pagos
• Mantenimiento del estado de las instalaciones
• Información de fotos y vídeos, servicio 24/7

Comprar para una empresa tailandesa

• Consultas sobre la estructura de la transacción
• Preparación de los documentos necesarios
• Acompañamiento al registro

Nuestros agentes
Elena Bartdinskaia
Elena Bartdinskaia
72 propiedades
Volver
