Sirel Estate 88 Co., LTD - Su socio inmobiliario global en Pattaya
Acompañamos a los clientes en todas las etapas: desde la selección de un apartamento o villa hasta el pleno apoyo de la mudanza, papeleo y gestión de la propiedad. Trabajamos honestamente, tacto y profesionalmente las 24 horas del día.
Servicios del Organismo
Selección y compra de bienes raíces
• Apartamentos, villas, casas, casas
• Nuevos edificios y mercado secundario
• Vistas en línea y transacciones remotas
• Negociaciones con desarrolladores y propietarios
• Check of documents, escort before registration
Decisiones sobre inversiones
• Selección de objetos líquidos
• Análisis del mercado de Pattaya
• Cálculo del rendimiento
• Estrategias de alquiler
• Administración de Bienes para Inversionistas
Relocation and adaptation in Thailand
• Asistencia para visados
• Asistencia con bancos y pagos
• Traducción y comunicación con servicios tailandeses
• Selección de distritos, escuelas, infraestructura
• Resolver los problemas del hogar “llave”
Flipping and repair
• Buscar propiedades de reventa
• Proyecto de diseño
• Control de constructores, términos y calidad
• Preparación completa del objeto para la venta o arrendamiento
Gestión de las instalaciones
• Solución de arrendatarios
• Control de los pagos
• Mantenimiento del estado de las instalaciones
• Información de fotos y vídeos, servicio 24/7
Comprar para una empresa tailandesa
• Consultas sobre la estructura de la transacción
• Preparación de los documentos necesarios
• Acompañamiento al registro