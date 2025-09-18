  1. Realting.com
  2. Agencies
  3. Q Investements International Ltd

Q Investements International Ltd

Reino Unido, Londres
;
Dejar una solicitud
Company type
Company type
Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
Gründungsjahr des Unternehmens
2020
En la plataforma
En la plataforma
3 meses
Idiomas hablados
Idiomas hablados
English
Página web
Página web
qinvestments.london/
Sobre la agencia

Q Investments International Ltd es una agencia inmobiliaria de última generación con sede en la Ciudad de Westminster, Londres. Con más de 20 años de experiencia en la industria, nos especializamos en ventas de propiedades de lujo, inversiones de compra a mano, adquisición de activos y gestión de propiedades en todo el Reino Unido e internacionalmente.

Nuestra cartera curada cuenta con apartamentos de alta gama, casas adosadas de nueva construcción, áticos frente al río y propiedades residenciales en los lugares más buscados de Londres, incluyendo Mayfair, Kensington, Knightsbridge, Marylebone, White City, Westminster, Battersea y Nine Elms. También ofrecemos acceso exclusivo a nuevos desarrollos como Trent Park, Hendon Waterside y Royal Arsenal Riverside.

Nos enorgullecemos de ofrecer servicio a nivel VIP, aprovechar soluciones de proptech avanzadas y mantener una reputación de integridad irresistible. Si usted es un inversor global o un comprador local, nuestro equipo está comprometido a maximizar su rendimiento en la inversión a través de la adquisición de propiedades estratégicas, asesoramiento para el desarrollo y optimización de cartera.

Servicios

Bienes Ventas " Adquisiciones

  • Ventas residenciales de lujo: apartamentos, áticos, adosados

  • Offplan and new-build property sourcing

  • Adquisición y liquidación de activos estratégicos

  • Inversiones de compra a mano de alto rendimiento

Investment Advisory

  • Estructuración y optimización de cartera

  • Estrategias de entrada de mercados para inversores internacionales

  • Análisis y pronóstico del crecimiento del capital

  • Acceso a desarrollos exclusivos en las principales zonas de Londres

Administración de bienes

  • Gestión integral de activos residenciales y comerciales

  • Contratación, selección y administración de arrendamiento

  • Coordinación de mantenimiento y presentación de informes financieros

  • Supervisión y seguridad de bienes vacantes

International Property Services

  • Facilitación de las inversiones transfronterizas

  • Asesoramiento jurídico e fiscal por medio de asociados de confianza

  • Asistencia multilingüe de apoyo y reubicación

  • Listas globales en UAE, Europa y mercados emergentes

Real Estate Consultancy

  • Asesor de desarrollo para propietarios y constructores

  • Estudios de investigación y viabilidad del mercado

  • Estrategia de marcación y lanzamiento para nuevos desarrollos

  • Servicios de valoración para ventas, licencias y refinanciamiento

Horas de trabajo
Cerrado ahora
Actualmente en la empresa: 21:34
(UTC+1:00, Europe/London)
Lunes
09:00 - 18:00
Martes
09:00 - 18:00
Miércoles
09:00 - 18:00
Jueves
09:00 - 18:00
Viernes
09:00 - 18:00
Sábado
Día libre
Domingo
Día libre
Recomiendo
1 agencia
Nuestros agentes en Reino Unido
Q Investments International
Q Investments International
Agencias cercanas
golden house
Reino Unido, Londres
Gründungsjahr des Unternehmens 2014
Alquiler a corto plazo 1
Los especialistas de la compañía GOLDEN HOUSE brindan una gama completa de servicios en áreas tales como: Ventas. Ofrecemos una gama de soluciones para propietarios de bienes raíces, que le permiten vender su propiedad al precio más alto del mercado. Nuestra metodología de implementación se …
Dejar una solicitud
PRO Silver
TrustPoint
Reino Unido, Londres
Gründungsjahr des Unternehmens 2015
Nuevos edificios 1 Propiedades residenciales 2250 Bienes raíces comerciales 38
Trust Point International Real Estate Trust Point International Real Estate es una agencia inmobiliaria líder especializada en propiedades de primera calidad en el Reino Unido, España, Dubái, Turquía y el norte de Chipre. Con un firme compromiso con la excelencia, brindamos asesoramiento …
Dejar una solicitud
Skylight Venture Group
Reino Unido, Londres
Gründungsjahr des Unternehmens 2019
Somos un equipo de expertos profesionales y expertos en todas las esferas que nos especializamos. La honestidad y la integridad están a la vanguardia de nuestros valores fundamentales.Skylight Venture Group Limited es una asesoría internacional basada en tres esferas principales; Asesoramien…
Dejar una solicitud
The Redland Property Group Ltd
Reino Unido, City de Londres
Gründungsjahr des Unternehmens 2019
Propiedades residenciales 100
Redland Property Group es una colaboración de los mejores agentes y desarrolladores de todo el mundo, que se unen para brindarle a usted, el cliente, las mejores ofertas de inversión inmobiliaria disponibles. Actuamos como intermediarios/mujeres, entre comprador y desarrollador, no vendem…
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Idiomas hablados
English
Volver a Dejar una solicitud
Realting.com
Ir