Q Investements International Ltd

Q Investments International Ltd es una agencia inmobiliaria de última generación con sede en la Ciudad de Westminster, Londres. Con más de 20 años de experiencia en la industria, nos especializamos en ventas de propiedades de lujo, inversiones de compra a mano, adquisición de activos y gestión de propiedades en todo el Reino Unido e internacionalmente.
Nuestra cartera curada cuenta con apartamentos de alta gama, casas adosadas de nueva construcción, áticos frente al río y propiedades residenciales en los lugares más buscados de Londres, incluyendo Mayfair, Kensington, Knightsbridge, Marylebone, White City, Westminster, Battersea y Nine Elms. También ofrecemos acceso exclusivo a nuevos desarrollos como Trent Park, Hendon Waterside y Royal Arsenal Riverside.
Nos enorgullecemos de ofrecer servicio a nivel VIP, aprovechar soluciones de proptech avanzadas y mantener una reputación de integridad irresistible. Si usted es un inversor global o un comprador local, nuestro equipo está comprometido a maximizar su rendimiento en la inversión a través de la adquisición de propiedades estratégicas, asesoramiento para el desarrollo y optimización de cartera.
Bienes Ventas " Adquisiciones
Ventas residenciales de lujo: apartamentos, áticos, adosados
Offplan and new-build property sourcing
Adquisición y liquidación de activos estratégicos
Inversiones de compra a mano de alto rendimiento
Investment Advisory
Estructuración y optimización de cartera
Estrategias de entrada de mercados para inversores internacionales
Análisis y pronóstico del crecimiento del capital
Acceso a desarrollos exclusivos en las principales zonas de Londres
Administración de bienes
Gestión integral de activos residenciales y comerciales
Contratación, selección y administración de arrendamiento
Coordinación de mantenimiento y presentación de informes financieros
Supervisión y seguridad de bienes vacantes
International Property Services
Facilitación de las inversiones transfronterizas
Asesoramiento jurídico e fiscal por medio de asociados de confianza
Asistencia multilingüe de apoyo y reubicación
Listas globales en UAE, Europa y mercados emergentes
Real Estate Consultancy
Asesor de desarrollo para propietarios y constructores
Estudios de investigación y viabilidad del mercado
Estrategia de marcación y lanzamiento para nuevos desarrollos
Servicios de valoración para ventas, licencias y refinanciamiento