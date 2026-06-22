International real estate agency Habita

Sobre la agencia

La agencia inmobiliaria internacional Habita lleva trabajando con éxito desde 1989. Con nuestra ayuda, miles de personas han resuelto sus problemas inmobiliarios.

Realizamos todo tipo de transacciones con bienes inmuebles:

compra y venta de propiedades residenciales (pisos, apartamentos, habitaciones, casas),

alquiler de propiedades residenciales,

venta de parcelas,

compra y venta de propiedades comerciales (oficinas, locales, espacios industriales, venta de negocios equipados),

alquiler de propiedades comerciales.

Realizamos transacciones en mercados de propiedades de primera y segunda mano, así como en las afueras de las grandes ciudades y en el extranjero. LA agencia Habita tiene representación en diez países: Rusia, Finlandia, España, Portugal, Alemania, Estonia, Tailandia, Georgia, Gambia y Chipre del Norte. ¡Le ayudaremos a cumplir su sueño!