  3. Кохинур

Кохинур

Belarús, Minsk
Company type
Company type
Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
Gründungsjahr des Unternehmens
2002
Idiomas hablados
Idiomas hablados
English, Русский
Página web
Página web
kohinyr.by
Servicios

Compra y venta de apartamentos, habitaciones; Compra y venta de casas, casas, parcelas; Venta de inmuebles comerciales

Nuestros agentes en Belarús
Marina Baranashnik
Marina Baranashnik
1 propiedad
