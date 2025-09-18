  1. Realting.com
Emiratos Árabes Unidos, Dubái
Company type
Agencia inmobiliaria
En la plataforma
3 años 9 meses
Idiomas hablados
Idiomas hablados
English, Русский
Página web
dubai-realty.com/en
Sobre la agencia

Somos una agencia inmobiliaria profesional con sede en Dubai. Vendemos apartamentos, apartamentos y villas de la clase premium y de negocios en las mejores zonas de Dubai. Tenemos todas las licencias y permisos necesarios para hacer negocios en el UAE.
Nuestro objetivo es ayudar a personas exitosas y exitosas a adquirir los mejores bienes raíces en Dubai.

Nos acercan personas exitosas de todo el mundo que quieren hacer de Dubai su segundo hogar o convertirlo en otro centro de inversión, y no están dispuestos a perder tiempo con no profesionales. Le preguntaremos sobre cada detalle de su compra de sueños, compilar una lista de las mejores opciones para usted, enviarle una hoja de ruta de todo el procedimiento con todos los números y etapas detalladas, preparar cuidadosamente todos sus documentos y rápidamente obtener bienes raíces sólo para usted (ya sea con su presencia o remotamente).

Nuestros agentes en Emiratos Árabes Unidos
Maksim Tyazhkin
