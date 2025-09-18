Sobre la agencia

La agencia única no ofrece ninguna comisión en la mayoría de las propiedades. Abdalla Alamodi Real Estate Brokerage fue fundada con un objetivo claro en mente: ofrecer consejos claros, suficientes y honestos a los compradores caseros e inversores de propiedades de todo el mundo y especialmente a los países GCC.



Para animarlos a aprovechar las oportunidades de este creciente mercado para construir para sí mismos y sus familias una base de activos sólida para garantizar una comodidad



vida para sí mismos y un futuro seguro para sus familias.



Siendo un desarrollador inmobiliario e inversor en Arabia Saudita durante más de 17 años, el Sr. Abdalla cree que el mercado de Dubai tiene un gran potencial para crecer constantemente durante muchos años y no tiene partido en la región cuando se trata de regulaciones que organizan el mercado y protegen las propiedades y derechos de los compradores.