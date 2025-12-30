Sobre la agencia

Blackoak es una empresa de corretaje inmobiliario comercial con sede en Portugal, con sede en Lisboa.

Blackoak se centra principalmente en los desarrollos residenciales y el sector dinámico de la hospitalidad, pero también en los desarrollos logísticos industriales.

La empresa aprovecha y profundiza constantemente su experiencia en la identificación y obtención de oportunidades de inversión para inversores privados y oficinas familiares.