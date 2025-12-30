Blackoak es una empresa de corretaje inmobiliario comercial con sede en Portugal, con sede en Lisboa.
Blackoak se centra principalmente en los desarrollos residenciales y el sector dinámico de la hospitalidad, pero también en los desarrollos logísticos industriales.
La empresa aprovecha y profundiza constantemente su experiencia en la identificación y obtención de oportunidades de inversión para inversores privados y oficinas familiares.
Los servicios de Blackoak abarcan una amplia gama de opciones, que abarcan proyectos de campo verde, así como inversiones con valor añadido, que atienden a una variedad de preferencias y estrategias de inversión.
- Servicios de Brokerage
- Consultoría inmobiliaria
- Valuación
- Análisis financiero
- Gestión del trato Club & Estructura