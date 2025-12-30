  1. Realting.com
Blackoak

Portugal
Company type
Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
2021
En la plataforma
1 mes
Idiomas hablados
English, Portugues
Página web
www.blackoak.pt
Sobre la agencia

Blackoak es una empresa de corretaje inmobiliario comercial con sede en Portugal, con sede en Lisboa.

Blackoak se centra principalmente en los desarrollos residenciales y el sector dinámico de la hospitalidad, pero también en los desarrollos logísticos industriales.
La empresa aprovecha y profundiza constantemente su experiencia en la identificación y obtención de oportunidades de inversión para inversores privados y oficinas familiares.

Servicios

Los servicios de Blackoak abarcan una amplia gama de opciones, que abarcan proyectos de campo verde, así como inversiones con valor añadido, que atienden a una variedad de preferencias y estrategias de inversión.

- Servicios de Brokerage

- Consultoría inmobiliaria

- Valuación

- Análisis financiero

- Gestión del trato Club & Estructura

Paulo Sardinheiro
Paulo Sardinheiro
