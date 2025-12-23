  1. Realting.com
50 Lemons

Tailandia,
;
Agencia inmobiliaria
2015
Menos de un mes
English, Русский
50lemons.com/
Horas de trabajo
Sobre la agencia

50 Lemons es una agencia inmobiliaria en Phuket que se especializa en propiedades de calidad, reflexivas y atractivas para la inversión.

Trabajamos con condominios y villas en las mejores zonas de la isla - Bang Tao, Layan, Cherng Talei, Kamala, Rawai y otros. El foco es en arquitectura, ingeniería, ubicación y el potencial real para el crecimiento y alquiler de valor, no sólo hermosas imágenes.

Nuestro equipo acompaña a clientes en todas las etapas de la transacción: desde la selección del objeto y las vistas in situ al registro legal, la aceptación de bienes raíces y la gestión posterior. Hemos vivido en Phuket durante muchos años, tenemos una profunda comprensión del mercado y honestamente le decimos dónde comprar.

50 Lemons es un enfoque personal, transparencia, atención al detalle y bienes raíces para los cuales no hay vergüenza en recomendar.

Servicios

Nuestros servicios:

• Selección de bienes raíces en Phuket - condominios, villas, terreno

• Asesoramiento de inversión y cálculo de rentabilidad (ROI, alquiler, crecimiento de valor)

• Organización de vistas individuales y tours de propiedades

• Apoyo a las transacciones de compra y venta (contención / arrendamiento)

• Verificación legal de objetos y contratos

• Asistencia para abrir cuentas bancarias y pagos

• Aceptación de bienes raíces del desarrollador

• Compilación y equipamiento

• Gestión y mantenimiento de los productos básicos

• Reventa y retirada de la inversión

Adel Muhetdinov
1 propiedad
Polina Leonova
