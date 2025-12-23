Sobre la agencia

50 Lemons es una agencia inmobiliaria en Phuket que se especializa en propiedades de calidad, reflexivas y atractivas para la inversión.

Trabajamos con condominios y villas en las mejores zonas de la isla - Bang Tao, Layan, Cherng Talei, Kamala, Rawai y otros. El foco es en arquitectura, ingeniería, ubicación y el potencial real para el crecimiento y alquiler de valor, no sólo hermosas imágenes.

Nuestro equipo acompaña a clientes en todas las etapas de la transacción: desde la selección del objeto y las vistas in situ al registro legal, la aceptación de bienes raíces y la gestión posterior. Hemos vivido en Phuket durante muchos años, tenemos una profunda comprensión del mercado y honestamente le decimos dónde comprar.

50 Lemons es un enfoque personal, transparencia, atención al detalle y bienes raíces para los cuales no hay vergüenza en recomendar.