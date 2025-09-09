  1. Realting.com
  2. Vereinigte Staaten von Amerika
  3. Miami
  4. Wohnquartier One bedroom apartment of 45m2 for rent, Blok IX

Wohnquartier One bedroom apartment of 45m2 for rent, Blok IX

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$645
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28798
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Staaten von Amerika
  • Region / Bundesland
    Florida
  • Nachbarschaft
    Miami-Dade County
  • Stadt
    Miami

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
One-room furnished apartment in Block 9 is available for rent. The apartment is located on the third floor, in the urban part of the city and is oriented to the east. The apartment is available for occupancy from August 1.

Standort auf der Karte

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stan 86 m² na Prodaju – Ljubović, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$998
Wohnviertel Stan 42 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$143,181
Wohnviertel Stan 38 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$587
Wohnviertel Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$587
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$469
Sie sehen gerade
Wohnquartier One bedroom apartment of 45m2 for rent, Blok IX
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$645
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Stan 164 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Wohnviertel Stan 164 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Wohnviertel Stan 164 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Wohnviertel Stan 164 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Wohnviertel Stan 164 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 164 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Wohnviertel Stan 164 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$586,806
In a new residential building, in a quiet and unique part of Gorica C, a 164m2 penthouse for sale with a garage. Only ceramics are installed in the apartment, while all other finesse are intended for the buyer to rearrange according to his ideas. The apartment is excellently designed, has a…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 74 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 74 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 74 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 74 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 74 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 74 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 74 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$164,306
Dvosoban stan od 74m2 nalazi se u novijoj zgradi na Starom Aerodromu. Odlično struktuiran, prodaje se u potpunosti opremljen. Posjeduje split sistem, trpezarija je odvojena od kuhinje, svaka soba ima svoju klimu. Sa strane nalazi se mala ostava od 5m2 i dvorište na korišćenje. Zgrada se n…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 65 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 65 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 65 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 65 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 65 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 65 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 65 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$163,132
Prodaje se izuzetno lijep dvosoban stan, površine 65m2, sa jedinstvenim izgledom i izvanrednim rasporedom, smješten na fantastičnoj lokaciji, odmah iza Maksim zgrade, pored Hrama. Stan se nalazi na četvrtom spratu (bez lifta) sa visokim potkrovljem, čija je najviša tačka preko 4m, što ovom p…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Vereinigte Staaten von Amerika
Immobilienkauf in den USA: Was ausländische Investoren wissen müssen
09.09.2025
Immobilienkauf in den USA: Was ausländische Investoren wissen müssen
Wem wird am häufigsten ein US-Visum verweigert? Aktuelle Bounce-Statistiken
16.05.2025
Wem wird am häufigsten ein US-Visum verweigert? Aktuelle Bounce-Statistiken
Wie hoch sind die Kosten für die Instandhaltung von Wohnraum in den USA? Wir sprechen über die Grundsteuer
14.05.2025
Wie hoch sind die Kosten für die Instandhaltung von Wohnraum in den USA? Wir sprechen über die Grundsteuer
Die 10 besten US-Städte zum Leben: ein ausführlicher Leitfaden
03.02.2025
Die 10 besten US-Städte zum Leben: ein ausführlicher Leitfaden
So erhalten Sie eine US-Greencard 2026: Wann Sie einen Antrag stellen müssen, was zu beachten ist und warum sie abgelehnt werden kann
09.10.2024
So erhalten Sie eine US-Greencard 2026: Wann Sie einen Antrag stellen müssen, was zu beachten ist und warum sie abgelehnt werden kann
Bildung in den USA: alle Ebenen, Merkmale und Top-Bildungseinrichtungen
18.09.2024
Bildung in den USA: alle Ebenen, Merkmale und Top-Bildungseinrichtungen
«Nur Verdienst und Inflationsschutz — keine weiteren Vorteile». Wie kann ein Ausländer in den US-Immobilienmarkt investieren und was sollte man dabei beachten?
31.10.2022
«Nur Verdienst und Inflationsschutz — keine weiteren Vorteile». Wie kann ein Ausländer in den US-Immobilienmarkt investieren und was sollte man dabei beachten?
Alle Veröffentlichungen anzeigen