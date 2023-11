Rixos Hotel and residences Nakheel

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Kostenlose Auswahl an Immobilien. Objekte der besten Entwickler. Volle rechtliche Unterstützung der Transaktion. Gems Estates – Die neueste Kollektion von Luxusvillen von DAMAC Properties befindet sich in einem Elite-Gebiet mit erstklassigen Annehmlichkeiten wie DAMAC Hills. Der Entwickler implementiert das Projekt zusammen mit Kultmarken aus der Welt der Mode und des Designs –. Dies ist die erste Zusammenarbeit des legendären Cavalli und des Schmuckhauses de GRISOGONO. Alle Residenzen verfügen über einen Balkon und Terrassen, ein Zimmermädchen mit eigenem Bad sowie eine Terrasse und überdachte Parkplätze für mehrere Autos. In Villen mit 5 Schlafzimmern kann eines davon als Spielzimmer genutzt werden. In dieser Art von Wohnsitz ist auch eine Bibliothek vorgesehen. Eines der Hauptmerkmale von Gems Estates – ist das einzigartige Design, dank dessen jede der Villen ein vollwertiges Kunstwerk sein wird. Die edlen dunklen Außenseiten von de GRISOGONO, inspiriert von der Ausstrahlung schwarzer Diamanten in einem exquisiten Rahmen, werden durch goldene Elemente und sorgfältig durchdachte Hintergrundbeleuchtung effektiv hervorgehoben. Gleichzeitig sollen große Fenster mit Blick auf die grünen Golfplätze das Gefühl von Geräumigkeit verbessern. Das von Cavalli entwickelte exklusive Interieur kombiniert die luxuriöse Brillanz des Schmucks und die grenzenlose Freiheit der Welt des wilden Dschungels, die in Holzelementen und eleganten animalischen Drucken verkörpert wird. Die Zimmer erhalten eine besondere Raffinesse durch glatte und geschwungene Texturen in Kombination mit dunklen Details. Die Bewohner von Gems Estates erhalten Zugang zur entwickelten DAMAC Hills-Gemeinschaftsinfrastruktur, einschließlich der folgenden Luxuseinrichtungen: - Malibu Bay Wellenbecken mit einer Fläche von 2,3 Tausend Quadratmetern. m mit einem schneeweißen Strand und F & B-Diensten; - Trump International Golf Club mit einem 18-Loch-Championfeld, entworfen vom weltberühmten Architekten Gil Hans, Trump Dubai Golf Performance Academy, einem Clubhaus, dem einzigen im Emirat - TrackMan Golf Simulator, Restaurant und andere Annehmlichkeiten; - Basketball-, Volleyball- und Tennisplätze, Fußball- und Cricketplätze; - Eisbahn; - Ställe und Zoofarm; - Skatepark; - Seen und Teiche. Ort: Der Wohnkomplex Gems Estates wird an der Grenze zu DAMAC Hills neben der Hessa Street, der Sheikh Zayed Bin Hamdan Al Nahyan Street und den Emirates Road-Autobahnen errichtet. Aufgrund dieser strategischen Lage können die Bewohner der Villa die beliebten Standorte in Dubai bequem mit dem privaten Auto oder den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen: Damac Hills, Golf Promenade 5 Eine Bushaltestelle ist 5 Gehminuten vom Komplex entfernt. Die ikonischen Attraktionen, Unterhaltungsmöglichkeiten, Geschäftsbereiche und Flughäfen in Dubai werden mit dem Auto belegt: - 15 Minuten – Global Village; - 20 Minuten – Dubai Marina, Burj Al Arab; - 25 Minuten – Business Bay, Innenstadt von Dubai, Internationaler Flughafen Al Maktoum ( DWC ); - 30 Minuten – Internationaler Flughafen Dubai ( DXB ). Innerhalb einer 5 – 10-minütigen Fahrt von Gems Estates befinden sich folgende sozial bedeutende Objekte: - Jebel Ali School und South View School Dubai; - Kindergärten CreaKids Nursery DAMAC Hills, Blossom DAMAC Hills, Blossom Mudon Nursery Dubai, The Wonder Years Nursery – Remraam Community; - Emirates Hospital Day Surgery & Medical Center, Motor City und Aster Medical Center; - DAMAC Hills Community Center; - Supermärkte Viva Supermarkt, Spinneys und Carrefour. Wirtschaftliche Attraktivität: - Kommission 0%; - Ein Aufenthaltsvisum für bis zu 10 Jahre mit dem Recht auf Verlängerung; - Kapitalrendite von 7%; - Zinsfreier Ratenzahlungsplan; - Hohe Nachfrage nach Mietern; - Nur zuverlässige Entwickler; - Ein sicherer Deal.