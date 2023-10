New residence Binghatti Orchid with a swimming pool and gardens, Jumeirah Village, Dubai, UAE

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €247,358

78 m² 1

Kapitulation vor: 2025

Immobilien in Dubai zu einem Schnäppchenpreis mit voller rechtlicher Unterstützung. Unterstützung beim Geldtransfer. Kostenlose Auswahl an Immobilien. Die Newa Residences in JVC, im Besitz der Tiger Group, sind ein 17-stöckiges Wohngebäude mit Studios, Apartments mit einem oder zwei Schlafzimmern. Der Jumeirah Village Circle ist berühmt für seine Familienrestaurants, Geschäfte und Unterhaltungsmöglichkeiten. Entdecken Sie ein Leben voller Abenteuer und Spaß, dank der erstklassigen Annehmlichkeiten in den Newa Residences, die von der Tiger Group angeboten werden. Infrastruktur: - Das Fitnessstudio; - Restaurants; - Pool; - Parken; - CCTV-Kameras; - Supermarkt; - Kinderspielplatz; - Sportplatz; - Grillzone; - Schulen; - Üppige grüne Parks. Ort: In der Nähe sind: - Burj al-Arab; - Strand; - Palma Jumeirah; - Tennisplätze; - Flughafen Al-Mahtum; - Fußgängerradwege; - Öffentliche Parks; - Internationaler Flughafen Dubai. Wir stellen Ihnen Folgendes zur Verfügung: - Eine Auswahl der besten Apartments von zuverlässigen Entwicklern; - Gewährleistung des jährlichen Kapitaleinkommens; - Zinsfreie Rate für 7 Jahre; - Kostenlose rechtliche Unterstützung; - eine Garantie für die Sicherheit von Übertragungen bei einer Transaktion; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln; - Wir werden das Objekt persönlich in Dubai oder online zeigen; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln. Rufen Sie an oder schreiben Sie, beantworten Sie alle Fragen zum Kauf von Wohnungen!