Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €100,932

34–61 m² 2

Kapitulation vor: 2026

Verdana – ist eine limitierte Sammlung von Luxusapartments von Reportage Properties. Der Komplex ist Teil des großen Zielgebiets des Emirats Dubai Investment Park. Das Projekt befindet sich im zentralen Teil der Gemeinde und erstreckt sich über eine Fläche von mehr als 42.191 Quadratmetern. m. Immobilien in dieser Gemeinde kombinieren moderne architektonische Merkmale, ergänzt durch diskrete Farbpalette und erstklassige Oberflächen aus Massivholz und Keramik. Die Fassade des Komplexes wird mit Panoramafenstern in der gesamten Wand ausgestattet, von denen aus Sie einen malerischen Blick auf grüne Rasenflächen, einen Landschaftspark und die Umgebung des Dubai Investment Park genießen können. Der Komplex bietet auch eine Reihe von Annehmlichkeiten und Unterhaltungsangeboten, darunter: - 2 Erwachsene und 2 Kinderbecken; - ein modernes Fitnessstudio mit Fitnessbereich; - malerische Parks mit Wander- und Laufbändern; - Kinderspielplätze; - gemütliche Erholungsgebiete und Treffen mit Angehörigen; - Ein Gemeindezentrum mit Einzelhandelsgeschäften. Ort: Verdana – Teil des beliebten Geschäftsviertels des Dubai Investment Park. DIP ist als umweltfreundliche multifunktionale Gemeinschaft mit einer Vielzahl von Wohn- und Gewerbeimmobilien konzipiert. Es bietet die notwendige Infrastruktur und verschiedene Annehmlichkeiten für einen Familienurlaub und die Aufrechterhaltung eines aktiven Lebensstils. In 20 – sind 30 Autominuten so bedeutende Orte des Emirats wie: - Internationaler Flughafen Al Maktoum; - Dubai Marina; - Palm Jumeirah; - Mall of The Emirates; - Dubai Mall.