Wohnkomplex The Best Location

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$603,000
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
17 1
ID: 28033
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 18.09.25

Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Über den Komplex

Wynwood von Imtiaz ist ein hochmodernes Wohnprojekt auf den Inseln von Dubai, das eine Resort-Stil Atmosphäre in der Metropole schafft. Das Projekt verfügt über 1-4 Schlafzimmer Wohnungen und Duplexs von 55 bis 330 m2. Alle Residenzen sind mit einem Schwerpunkt auf Komfort, Aussicht und Premium-Infrastruktur gestaltet. Der Komplex befindet sich nur 5 Minuten vom Yachtclub, Strand und Dubai Islands Golfplatz, 15 Minuten vom Flughafen und 20 Minuten von der Innenstadt von Dubai entfernt. Zu den Einrichtungen gehören ein Panorama-Dach-Infinity-Pool, Fitnessraum, Jacuzzi, Yoga-Bereiche, Kinderpool, grüner Innenhof, Designer Whisper Steps Treppe und VIP-Parkplatz.

Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)

Standort auf der Karte

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Lebensmittelgeschäfte

Video-Review von wohnanlage The Best Location

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
