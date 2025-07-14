Wohnkomplex The Best Location

Wynwood von Imtiaz ist ein hochmodernes Wohnprojekt auf den Inseln von Dubai, das eine Resort-Stil Atmosphäre in der Metropole schafft. Das Projekt verfügt über 1-4 Schlafzimmer Wohnungen und Duplexs von 55 bis 330 m2. Alle Residenzen sind mit einem Schwerpunkt auf Komfort, Aussicht und Premium-Infrastruktur gestaltet. Der Komplex befindet sich nur 5 Minuten vom Yachtclub, Strand und Dubai Islands Golfplatz, 15 Minuten vom Flughafen und 20 Minuten von der Innenstadt von Dubai entfernt. Zu den Einrichtungen gehören ein Panorama-Dach-Infinity-Pool, Fitnessraum, Jacuzzi, Yoga-Bereiche, Kinderpool, grüner Innenhof, Designer Whisper Steps Treppe und VIP-Parkplatz.
