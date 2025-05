Wohnkomplex New residential complex Skyrise with a beach, swimming pool and a golf course close to Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE

Binghatti Skyrise ist ein Wohnkomplex, bietet seinen Bewohnern nur Apartments, aber einen Lebensstil, voller Komfort und Stil. Das Projekt ist von modernen Trends inspiriert und verbindet Eleganz und Raffinesse harmonisch. Geräumige Studios und Apartments mit raumhohen Fenstern sorgen für einen atemberaubenden Blick auf die Stadt, einschließlich der herrlichen Burj Khalifa, und lassen auch die unvergleichliche Atmosphäre eines der attraktivsten Gegenden von Dubai genießen. Wohnen Sie hier, Sie sind nur wenige Gehminuten von verschiedenen Unterhaltung, kulturellen und gastronomischen Angeboten, so dass jeder Tag einzigartig und lebendig.

Für aktive Bewohner gibt es Sportplätze, darunter ein Basketballplatz und Tennisplätze, so dass Sie fit halten und Zeit mit Ihren Freunden und Liebsten im Freien verbringen. Der einzigartige Jogging- und Wanderweg bietet den idealen Platz für den Morgen- oder Abendspaziergang inmitten von Grün. Für diejenigen, die Wasseraktivitäten bevorzugen, gibt es Swimmingpools für Kinder und Erwachsene, private Pools und Jacuzzi, wo Sie nach einem geschäftigen Tag entspannen können. Golf-Fiends werden sich freuen, einen Kurs mit einem See zu finden, der der perfekte Ort für Erholung und Aktivitäten im Freien wird. Für Kinder gibt es einen Spielplatz, wo Kinder eine gute Zeit haben können. Es gibt einen Strand in der Nähe, wo Sie Sonne und erfrischende Meeresbrise genießen können. Hier finden alle etwas für sich selbst, und Komfort und Gemütlichkeit des Wohnkomplexes ermöglicht es Ihnen, die Hektik der Stadt zu vergessen und jeden Moment zu genießen.

Dienststellen

Basketballplatz

Paddel- und Tennisplätze

Golfplatz mit See

Fitnessstudio

Joggen und Wanderwege

Schwimmbäder für Kinder und Erwachsene

Kinderspielplatz

Strand

Privater Pool/Jacuzzi

Abschluss - 4. Quartal 2026.

Zahlungsplan - 70/30.

Ausstattung und Ausstattung im Haus

Geräte (Kühlschrank, Waschmaschine, Backofen, Mikrowelle) enthalten.

Die Einrichtung ist möglich, zusätzliche Kosten.

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Business Bay in Dubai hat viele Vorteile, so dass es sowohl für Unternehmen als auch für das Leben attraktiv. Die strategische Lage im Stadtzentrum sorgt für einen einfachen Zugang zu den wichtigsten Autobahnen und den angrenzenden Bereichen wie Downtown Dubai und Dubai Marina. Business Bay entwickelt sich aktiv und bietet zahlreiche moderne Büroräume, Wohnkomplexe und Einkaufszentren. Verschiedene Restaurants, Cafés und Unterhaltungsmöglichkeiten machen diese Gegend besonders lebhaft und attraktiv. Es ist erwähnenswert, dass Business Bay eines der vielfältigsten Gebiete Dubais in kultureller und ethnischer Zusammensetzung ist und die Atmosphäre des internationalen Ausdrucks und der Zusammenarbeit schafft. Veranstaltungen, Ausstellungen und Konferenzen finden hier häufig statt und fördern Business Matchmaking. Nicht zuletzt ist eine gut ausgebaute Infrastruktur, einschließlich Parks und Erholungsgebiete.