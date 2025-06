Wohnkomplex New Lexington Residence with a swimming pool and sports grounds, Townsquare, Dubai, UAE

Lexington ist ein Wohnprojekt, das Harmonie des modernen Stils, Gemütlichkeit und Nähe zur Natur verkörpert. Jedes Detail ist hier durchdacht, damit Sie sich wohl fühlen und von Eleganz und Ruhe umgeben. Geräumige Apartments mit 1-3 Schlafzimmern sind verfügbar. Jede Residenz ist mit natürlichem Licht gefüllt, das in den Wohn- und Essbereichen kommt und warme und gemütliche Atmosphäre schafft. Geräumige Schlafzimmer mit eleganten Etagen aus verglastem Porzellanfliese, geräumige Einbauschränke und luxuriöse Badezimmer in den Hauptschlafzimmern werden der Ort für Leben und Entspannung. Die Küche, voll ausgestattet mit modernen Geräten, ist ein funktionaler und stilvoller Raum. Die ausgedachte Anordnung und große Arbeitsplatten machen es zum idealen Ort zum Kochen. Im Gebiet des Komplexes finden Sie Joggingbahnen und Wanderwege, die ideal für ruhiges Wandern und Entspannung im Freien sind.

Lexington bietet seinen Bewohnern ein beeindruckendes Angebot an Annehmlichkeiten und schafft ideale Voraussetzungen für ein aktives, komfortables und harmonisches Leben. Es gibt einen geräumigen Pool. Für diejenigen, die Gesundheit und körperliche Aktivität schätzen, gibt es ein modernes Fitnessstudio mit hochwertigen Geräten und einen Fitness-Club mit Yoga und Pilates Bereichen. Es gibt einen hellen und sicheren Kinderspielplatz, wo Kinder eine gute Zeit haben können. Besondere Aufmerksamkeit wird der gemütlichen sozialen Umgebung gewidmet. Der Grillplatz wird der perfekte Ort für Familienessen und Treffen mit Freunden im Freien, wodurch warme und gemütliche Atmosphäre.

Einrichtungen:

Schwimmbad

Fitnessstudio

Basketballplatz

Joggen und Radwege

Kinderspielplatz

Fußballplatz

Tennis- und Paddelplätze

Haustiere erlaubt

Fitness Club

Grillplatz

Abschluss - 3. Quartal 2027.

Zahlungsplan 50/50.

Eigenschaften der Wohnungen

Ohne Möbel, nur mit Geräten

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Lage am Stadtplatz macht diesen Komplex zur idealen Wahl. Die Bereiche bieten zahlreiche Annehmlichkeiten, die das Leben komfortabel und vielfältig machen. Der Skatepark ist der ideale Ort für junge Menschen und alle, die fit bleiben wollen. Activity-Fans können Skateboard, Roller und Roller Skate hier. Supermärkte, Cafés und Restaurants sind zu Fuß erreichbar, so dass Sie Einkaufen gehen und köstliche Speisen einfach und schnell genießen können. In der Umgebung befindet sich ein Kurpark. Dies ist ein sicherer und gepflegter Raum, wo Ihre Haustiere laufen, spielen und mit anderen Hunden kommunizieren können. Regelmäßige Veranstaltungen und Parteien fördern die Stärkung der Beziehungen zwischen den Bewohnern und schaffen das Gemeinschaftsgefühl.