Wohnkomplex Premium Apartments The Gate by Arada

Das Tor von Arada – Premium Apartments in Aljada, Sharjah.

Moderne Architektur. Strategische Lage. Smart Investment.

2 & 3 Schlafzimmer Apartments

Projektübersicht:

Das Gate ist eine mutige neue Wohnadresse am Haupteingang von Aljada, Sharjahs am schnellsten wachsender Mischnutzungsgemeinschaft. Entwickelt von Arada, einem der vertrauenswürdigsten Entwickler der Vereinigten Arabischen Emirate, ist The Gate für diejenigen, die urbane Konnektivität, modernes Design und High-Return-Investitionsmöglichkeiten schätzen.

Das Gate liegt nur wenige Schritte von Aljadas Einzelhandel Boulevard, Parks und Bildungseinrichtungen entfernt und bietet elegante Apartments mit raumhohen Glas, hochwertigen Materialien und einfachen Zugang zu Sharjah und Dubai.

Preise ab

2 Schlafzimmer ~ 121 m2 ab 385.000€

3 Schlafzimmer ~ 184 m2 from 575.000€

ROI Schätzung: 7%–9% jährlich.

Zahlungsplan: 5% Buchung • 35% während des Baus • 60% auf Übergabe.

Fertigstellung: Q3 2027.

Ferienwohnung Highlights:

Moderne offene Layouts mit natürlichem Licht.

Elegante Einbauküchen & Einbauschränke.

Geräumige Balkone mit Gemeinschafts- oder Boulevardblick.

Nachhaltige Gestaltungsmerkmale.

Smart Home Infrastruktur zur Verfügung.

Städte der Gemeinschaft in Aljada:

Schwimmbäder und Fitnesscenter.

Kinderspielplätze & Skateparks.

Baumgefütterte Gehwege und Grünflächen.

Einzelhandel Boulevard, Cafés & Restaurants.

Outdoor-Kino, Madar Familienunterhaltung Zone.

Schulen in der Nähe (SABIS) & Sharjah University City.

Gepflegte Gebäude mit 24/7 Sicherheit.

Standort Vorteile – Aljada, Sharjah:

3 min – Universitätsstadt

5 min – Flughafen Sharjah International

15 min – Dubai International Airport

20 min – Downtown Dubai

Direkter Zugang zu E311 / Sheikh Mohammed Bin Zayed Road

Wer es ist für: