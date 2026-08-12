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Villen mit Schwimmbad in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

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11 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 3 915 m²
Elan bietet den perfekten Lebensstil für die moderne Familie. Mit hochwertigen Maisonette-St…
$814,247
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Villa 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 8 000 m²
Etagenzahl 2
5 Bett Renovierte unabhängige Villa mit privatem Pool und Garten in umm suqeim 1. Sehr schön…
$3,81M
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Villa 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 3 760 m²
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$816,698
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TekceTekce
Villa 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 4 705 m²
Wir freuen uns, dieses erstaunliche Stadthaus mit 4 Schlafzimmer in Jumeirah anbieten zu kön…
$1,77M
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Villa 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 3 237 m²
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$1,43M
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Villa 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 3 700 m²
Wir sind stolz darauf, den Verkauf von 3 bed     Stadthaus in Sur La Mer. Haben Sie jemals d…
$1,28M
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Villa 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 5 150 m²
Unabhängige Villa mit 5 SchlafzimmernBUA: 4415 - 5150 m² Startpreis AED 3,5 MHarmony ist ein…
$966,476
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Villa 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 6 600 m²
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$3,13M
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Villa 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 9 567 m²
EIGENSCHAFTEN VON VILLA -A PALM JUMERIAH FROND (I) Das Hotel liegt in idealer Lage in Palm J…
$7,04M
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Villa 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 3 180 m²
Wir freuen uns, dieses erstaunliche brandneue Stadthaus in Meydan anbieten zu können. Eine a…
$789,738
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Villa 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 3 339 m²
Stockwerk 2/2
AL WAYEF REAL ESTATE - DAMAC Hills - The Brookfield 2-Typ: THD-5 (Fünf) Schlafzimmer + Zimme…
$694,424
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Immobilienangaben in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

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