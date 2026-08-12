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Villen am See in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

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1 immobilienobjekt total found
Villa 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 3 915 m²
Elan bietet den perfekten Lebensstil für die moderne Familie. Mit hochwertigen Maisonette-St…
$814,247
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Immobilienangaben in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

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