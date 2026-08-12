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Villen mit Bergblick kaufen in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

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8 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
3 -SPAL TAUNHAUS ELIE SAAB VILLAS 武 ARABIAN RANCHES IIIArabin Ranches   — ein neuer Großkom…
$1,27M
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Villa 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 212 m²
Etagenzahl 2
Schön   — Teil der Familiengemeinschaft   DAMAC Lagoons, erinnert an die französische Rivier…
$464,470
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Villa 2 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 2 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Etagenzahl 1
1 -SPAL VILLA IN DER FAMILIE DAMAC HILLS 2DAMAC Hills 2   — Es ist eine völlig autonome Geme…
$151,370
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TekceTekce
Villa 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 460 m²
4 - SPAL RING WITH NAKHEEL OVERTilal Al Furjan   and mdash; and nbsp; An incredible housing …
$1,24M
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Villa 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 439 m²
4 -SPAL TAUNHAUS ELIE SAAB VILLAS 武 RANCHES ARABIAN III Arabin Ranches   — a new large-scal…
$1,27M
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Villa 6 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 287 m²
Etagenzahl 3
Schön   & mdash; Teil der Familiengemeinschaft   DAMAC Lagoons, erinnert an die französische…
$587,802
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Villa 6 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 480 m²
Etagenzahl 2
5 -SPAL TILALA AUS DEM NAKHEEL OVERTilal Al Furjan   —   Ein erstaunliches Wohnprojekt mit e…
$1,45M
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Villa 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 166 m²
Etagenzahl 1
3 -SPAL VILLA IN DER FAMILIE DAMAC HILLS 2DAMAC Hills 2   — Es ist eine völlig autonome Geme…
$355,830
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Immobilienangaben in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

mit Garage
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