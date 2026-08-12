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Villen am Meer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

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18 immobilienobjekte total found
Villa 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 310 m²
Premium-Komplex Pressemitteilungen Jacob & Co Residences! Ausbeute von 10%! Profitable Inves…
$2,28M
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DDA Real Estate
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Villa 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 306 m²
Premium-Komplex Pressemitteilungen Jacob & Co Residences! Ausbeute von 10%! Profitable Inves…
$3,84M
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Villa 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
3 -SPAL TAUNHAUS ELIE SAAB VILLAS 武 ARABIAN RANCHES IIIArabin Ranches   — ein neuer Großkom…
$1,27M
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Villa 6 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 426 m²
Etagenzahl 2
South Bay — a modern residential complex located in Dubai South, a rapidly developing area o…
$957,374
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Villa 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 212 m²
Etagenzahl 2
Schön   — Teil der Familiengemeinschaft   DAMAC Lagoons, erinnert an die französische Rivier…
$464,470
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Villa 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 4 705 m²
Wir freuen uns, dieses erstaunliche Stadthaus mit 4 Schlafzimmer in Jumeirah anbieten zu kön…
$1,77M
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Villa 2 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 2 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Etagenzahl 1
1 -SPAL VILLA IN DER FAMILIE DAMAC HILLS 2DAMAC Hills 2   — Es ist eine völlig autonome Geme…
$151,370
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Villa in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 576 m²
Etagenzahl 3
Six Senses The Palm is a breathtaking luxury project located on Palm Jumeirah, one of the mo…
Preis auf Anfrage
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Villa 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 3 703 m²
Herrliche Immobilie zu verkaufen.. Top-Investition in den Dubai-MarktHandover erfolgt im Jul…
$1,30M
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Villa 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 352 m²
Etagenzahl 2
South Bay — a modern residential complex located in Dubai South, a rapidly developing area o…
$858,632
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Villa 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 3 700 m²
Wir sind stolz darauf, den Verkauf von 3 bed     Stadthaus in Sur La Mer. Haben Sie jemals d…
$1,28M
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Villa in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 2 463 m²
Etagenzahl 3
Six Senses The Palm is a breathtaking luxury project located on Palm Jumeirah, one of the mo…
Preis auf Anfrage
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Villa 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 460 m²
4 - SPAL RING WITH NAKHEEL OVERTilal Al Furjan   and mdash; and nbsp; An incredible housing …
$1,24M
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Villa 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 439 m²
4 -SPAL TAUNHAUS ELIE SAAB VILLAS 武 RANCHES ARABIAN III Arabin Ranches   — a new large-scal…
$1,27M
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Villa 6 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 287 m²
Etagenzahl 3
Schön   & mdash; Teil der Familiengemeinschaft   DAMAC Lagoons, erinnert an die französische…
$587,802
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Villa 7 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 7 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 040 m²
Etagenzahl 2
South Bay — a modern residential complex located in Dubai South, a rapidly developing area o…
$3,49M
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Villa 6 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 480 m²
Etagenzahl 2
5 -SPAL TILALA AUS DEM NAKHEEL OVERTilal Al Furjan   —   Ein erstaunliches Wohnprojekt mit e…
$1,45M
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Villa 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 166 m²
Etagenzahl 1
3 -SPAL VILLA IN DER FAMILIE DAMAC HILLS 2DAMAC Hills 2   — Es ist eine völlig autonome Geme…
$355,830
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Immobilienangaben in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

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