  2. Türkei
  3. Trabzon
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Trabzon, Türkei

Yomra
1
Wohnanlage Marincity Trabzon PREMIUM 2A
Yomra, Türkei
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 25
Fläche 187–192 m²
2 Immobilienobjekte 2
MARINCITY TRABZON, das prestigeträchtige Wohnungsprojekt, das der Stadt bahnbrechende Immobilienmerkmale brachte. Luxus- und Komfortstandards werden in Kasusutu, Yomra, dem neuen Anziehungszentrum im Herzen des Schwarzen Meeres, Trabzon, neu definiert.   Für diejenigen, deren Augen am Hori…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 4 zimmer
187.0
409,193
Bauherr
Ozgun Gida San. ve Tic. Ltd. Sti.
