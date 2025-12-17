Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Tepebaşı
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Büro

Büroräumen in Tepebaşı, Türkei

Büro 75 m² in Tepebaşı, Türkei
Büro 75 m²
Tepebaşı, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 3
$5,29M
Büro 160 m² in Tepebaşı, Türkei
Büro 160 m²
Tepebaşı, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 160 m²
$7,05M
