Büroräumen in Tarsus, Türkei

1 immobilienobjekt total found
Büro 115 m² in Tarsus, Türkei
Büro 115 m²
Tarsus, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 115 m²
Etagenzahl 15
Neue Büros zum Verkauf in strategischer Lage in Mersin Tarsus Mersin Tarsus zeichnet sich du…
$126,512
