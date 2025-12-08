Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Türkei
  3. Serik
  4. Langfristige Vermietung
  5. Villa

Langfristige Miete von Villen in Serik, Türkei

2 immobilienobjekte total found
5-Zimmer-Villa in Serik, Türkei
5-Zimmer-Villa
Serik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Stockwerk 1/2
Freistehende Villa mit 4 Schlafzimmern in einer Wohnanlage in Belek zu vermieten Belek liegt…
$1,412
pro Monat
Eine Anfrage stellen
4-Zimmer-Villa in Serik, Türkei
4-Zimmer-Villa
Serik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
Etagenzahl 2
Möblierte Villa zur Miete in der Nähe des Strandes und des Golfplatzes in Belek Diese Villa …
$1,388
pro Monat
Eine Anfrage stellen
