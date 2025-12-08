Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Serik
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung

Langfristige Miete von wohnungen in Serik, Türkei

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Serik, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Etagenzahl 3
Möblierte Wohnung zur Miete in einer Anlage mit Pool in der Nähe von Annehmlichkeiten in Bel…
$463
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen