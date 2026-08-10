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Penthäuser in Pursaklar, Türkei

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Penthouse 3 zimmer in Pursaklar, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Pursaklar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Stockwerk 15/15
Wohnungen zum Verkauf an der Protokol-Straße in Pursaklar, Ankara Ankara ist die Hauptstadt …
$115,575
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