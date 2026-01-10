Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Osmaniye
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Osmaniye, Türkei

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Osmaniye, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Osmaniye, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Stockwerk 8/14
Entdecken Sie KUZEY Massar – Istanbuls Luxus-Meerblick-Masterpiece 🏗️⛵ Ein hochwertiges Wohn…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Osmaniye, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Osmaniye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 158 m²
Stockwerk 7/14
Entdecken Sie KUZEY Massar – Istanbuls Luxus-Meerblick-Masterpiece 🏗️⛵ Ein hochwertiges Wohn…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Osmaniye, Türkei

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen