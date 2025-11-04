Wohnung in einem Neubau V Yeşilada

V Yeşilada ist ein luxuriöses Wohnprojekt im Stadtteil Sultangazi in Istanbul. Es erstreckt sich über eine Fläche von 151.390,85 m², von denen 75 % als großzügige Grün- und Landschaftsflächen gestaltet sind. Das Projekt wurde von İsra Holding entwickelt und umfasst sowohl hochwertige Wohnungen als auch exklusive Villen.
V Yeşilada vereint Komfort, Sicherheit und modernes Wohnen durch ein fortschrittliches Erdbeben-Isolationssystem, umfangreiche Gemeinschaftseinrichtungen und eine naturnahe Umgebung. Dank der strategischen Lage in unmittelbarer Nähe zur TEM-Autobahn bietet das Projekt eine hervorragende Anbindung an alle wichtigen Bereiche Istanbuls.
10 Vorteile von V Yeşilada
Modernes Erdbeben-Isolationssystem für maximale Sicherheit
75 % der Gesamtfläche sind großzügigen Grünanlagen gewidmet
Zeitgemäße Architektur mit elegantem Design
Erstklassige Lage in der Nähe der TEM-Autobahn
Große Auswahl an Wohnungsgrößen von 2+1 bis 5+1 sowie exklusive Villen
Umfangreiche Freizeit-, Sport- und Gemeinschaftseinrichtungen
Moderne Sicherheits- und Überwachungssysteme auf hohem Niveau
Wunderschöne Ausblicke auf Seen und Waldlandschaften
Errichtet mit fortschrittlichen Bau- und Ingenieurtechnologien
Hohes Wertsteigerungs- und Investitionspotenzial für Immobilien