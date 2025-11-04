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Wohnung in einem Neubau V Yeşilada

Sultangazi, Türkei
von
$443,717
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ID: 38890
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 25.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Sultangazi

Über den Komplex

V Yeşilada ist ein luxuriöses Wohnprojekt im Stadtteil Sultangazi in Istanbul. Es erstreckt sich über eine Fläche von 151.390,85 m², von denen 75 % als großzügige Grün- und Landschaftsflächen gestaltet sind. Das Projekt wurde von İsra Holding entwickelt und umfasst sowohl hochwertige Wohnungen als auch exklusive Villen.

V Yeşilada vereint Komfort, Sicherheit und modernes Wohnen durch ein fortschrittliches Erdbeben-Isolationssystem, umfangreiche Gemeinschaftseinrichtungen und eine naturnahe Umgebung. Dank der strategischen Lage in unmittelbarer Nähe zur TEM-Autobahn bietet das Projekt eine hervorragende Anbindung an alle wichtigen Bereiche Istanbuls.

10 Vorteile von V Yeşilada

  • Modernes Erdbeben-Isolationssystem für maximale Sicherheit

  • 75 % der Gesamtfläche sind großzügigen Grünanlagen gewidmet

  • Zeitgemäße Architektur mit elegantem Design

  • Erstklassige Lage in der Nähe der TEM-Autobahn

  • Große Auswahl an Wohnungsgrößen von 2+1 bis 5+1 sowie exklusive Villen

  • Umfangreiche Freizeit-, Sport- und Gemeinschaftseinrichtungen

  • Moderne Sicherheits- und Überwachungssysteme auf hohem Niveau

  • Wunderschöne Ausblicke auf Seen und Waldlandschaften

  • Errichtet mit fortschrittlichen Bau- und Ingenieurtechnologien

  • Hohes Wertsteigerungs- und Investitionspotenzial für Immobilien

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Standort auf der Karte

Sultangazi, Türkei
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