Wohnung in einem Neubau V Yeşilada

V Yeşilada ist ein luxuriöses Wohnprojekt im Stadtteil Sultangazi in Istanbul. Es erstreckt sich über eine Fläche von 151.390,85 m², von denen 75 % als großzügige Grün- und Landschaftsflächen gestaltet sind. Das Projekt wurde von İsra Holding entwickelt und umfasst sowohl hochwertige Wohnungen als auch exklusive Villen.

V Yeşilada vereint Komfort, Sicherheit und modernes Wohnen durch ein fortschrittliches Erdbeben-Isolationssystem, umfangreiche Gemeinschaftseinrichtungen und eine naturnahe Umgebung. Dank der strategischen Lage in unmittelbarer Nähe zur TEM-Autobahn bietet das Projekt eine hervorragende Anbindung an alle wichtigen Bereiche Istanbuls.

10 Vorteile von V Yeşilada