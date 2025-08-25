  1. Realting.com
  4. Wohnung in einem Neubau Wohnungen mit hohen Mieteinnahmen in einem Komplex in Aksu Antalya

Wohnung in einem Neubau Wohnungen mit hohen Mieteinnahmen in einem Komplex in Aksu Antalya

Aksu, Türkei
von
$190,711
;
37
ID: 27843
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Aksu

Objekteigenschaften

Objektdaten

  Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  Etagenzahl
    Etagenzahl
    7

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Investment Wohnungen zum Verkauf in einem umfassenden Komplex in Aksu Antalya

Diese stilvoll gestalteten Wohnungen in Antalya Aksu sind für Investitionen geeignet. Sie befinden sich in einem elitären Projekt in der Nähe des Flughafens, in Übereinstimmung mit der internationalen Hotelkette Best Western. Das Projekt befindet sich im Stadtteil Altıntaş, einem neuen beliebten Wohnzentrum der Türkei und Antalyas. Altıntaş beherbergt Qualitätsprojekte und zeichnet sich durch seine vorteilhafte Lage in der Nähe des Flughafens aus.

Die Wohnungen in Aksu Antalya sind 7,9 km von den Lara-Stränden, 8,2 km vom Internationalen Flughafen Antalya, 11 km vom Einkaufszentrum TerraCity, 12 km vom Medical Park Krankenhaus, 16 km von Kaleiçi und 23 km von The Land of Legends entfernt.

Das stilvolle Projekt umfasst 88 Wohnungen und 39 Hotelzimmer, die mit Best Western unter Vertrag stehen. Das Projekt verfügt über ein 24/7-Sicherheits- und Kamerasystem, einen Innen- und Außenpool, einen überdachten Parkplatz, einen Kinderpool, Kinderspielplätze, Sitzbereiche, ein Freiluftkino, einen Grillbereich, einen Entspannungsbereich im Innenhof, eine Kaffeestation, einen Arbeitsbereich, eine Ladestation für Elektrofahrzeuge, einen Generator, ein SPA, eine Sauna, ein gut ausgestattetes Fitnesszentrum, einen Zubringerdienst und einen Concierge-Service.

Das Projekt erstreckt sich über eine Gesamtfläche von 7.668,48 m² und besteht aus 2 Wohnblöcken und 1 Hotelblock. Die Apartments im 7. Stock und darüber haben Meerblick. Die Wohnungen sind mit einem intelligenten Haussystem, einer Fußbodenheizung, einem automatischen Rollladensystem, einem 3-teiligen Einbauset, einer Split-Klimaanlage, einem Jacuzzi in den Wohnungen mit Terrasse, einer Duschkabine und einer Video-Gegensprechanlage ausgestattet.

Die Hotelzimmer verfügen über eine VRF-Klimaanlage, eine Minibar, einen Safe, einen Haartrockner, ein Bügelbrett, ein Bügeleisen, einen Wasserkocher, einen Fernseher, einen Handtuchhalter, einen Handtuchhalter, einen Toilettenpapierhalter, eine Toilettenbürste, einen Halter für die Duschecke, einen Mülleimer, einen Treteimer, ein spezielles Tablett mit zwei Becherhaltern und zwei Fächern für Materialien, einen Bodenreinigungswagen, einen Sack und einen Müllbehälter, Kissenbezüge, Laken und Bettbezüge.

Bitte besuchen Sie die Anzeige mit der Referenznummer AYT-04152 für den Bereich der Nichtwohnungshotels.


AYT-04295

Standort auf der Karte

Aksu, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Freizeit

