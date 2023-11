PALMARIUS DELUX SPA RESIDENCE

Mahmutlar, Türkei

von €124,000

- Wir finden diese helle Wohnung mit einem Schlafzimmer in Alanya, Mahmutlar, mit einer hellen offenen Küche, einem Wohnzimmer, einem Badezimmer und einem Schlafzimmer. Das Projekt ist gerade im Jahr 2017 abgeschlossen und bietet Ihnen eine atemberaubende Wohnung. Die Wohnung befindet sich in einem modernistischen Gebäude in ausgezeichnetem Zustand. Dieses Apartment mit einem Schlafzimmer befindet sich in Alanya, Mahmutlar und ist leicht zum Strand zu erreichen und in der Nähe von Restaurants, Cafés, Supermarkt und Ärzten. Viele Annehmlichkeiten rund um das Anwesen und der öffentliche Bus sind nur 100 Meter von der Wohnung entfernt. Die Bushaltestelle des Flughafens Alanya befindet sich ganz in der Nähe des Komplexes. Beim Betreten des Grundstücks finden wir das große Wohnzimmer mit einer offenen, weißen, glänzenden Küche. Als wir von diesem Raum wegführen, finden wir das Schlafzimmer und das Badezimmer. Dieser neue Apartmentkomplex verfügt über viele Funktionen wie einen Swimmingpool, eine Sauna, eine Sporthalle, einen Stromgenerator, Überwachungskameras und einen Parkplatz. Hauptmerkmale des hellen Apartments mit einem Schlafzimmer in Alanya, MahmutlarSchwimmbadZentral gelegener ParkplatzTürkisches BadSaunapower Generator Hochglanz-Küchenschränke Verteilung eines Schlafzimmers im offenen Wohnzimmer von Alanya-Large, das direkt mit einem großen Balkon kommuniziert. -Küchenbereich mit einer erstklassigen Granit-Arbeitsplatte - Ein helles Schlafzimmer - Einbaubad mit Duschkabine Weitere Merkmale der Wohnung Die Wohnung verfügt über eine doppelt verglaste große Schiebetür mit hoher Qualität, Granitböden, glänzender Küchenschrank und Stahleingangstür