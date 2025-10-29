Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Muğla
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Grundstück in der Nähe des Sees

Villen am See in Mugla, Türkei

Bodrum
6
Fethiye
54
Milas
38
2 immobilienobjekte total found
Villa in Bodrum, Türkei
Villa
Bodrum, Türkei
Schlafräume 3
Fläche 291 m²
Etagenzahl 2
$784,635
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Kizilagac, Türkei
Villa
Kizilagac, Türkei
Schlafräume 4
Fläche 320 m²
Etagenzahl 3
$982,270
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Mugla, Türkei

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen