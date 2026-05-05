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Langfristige Miete von wohnungen in Mersin, Türkei

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Limonlu, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Limonlu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Stockwerk 1/10
Mietwohnung in Laufnähe zum Meer in Erdemli Limonlu Mersin Erdemli, das sowohl für den dauer…
$311
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Immobilienangaben in Mersin, Türkei

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