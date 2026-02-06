Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Kepez
  4. Langfristige Vermietung
  5. Geschäft

Langfristige Miete von Geschäfte in Kepez, Türkei

1 immobilienobjekt total found
Geschäft 90 m² in Kepez, Türkei
Geschäft 90 m²
Kepez, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Stockwerk 8/1
Modern gestaltetes Büro mit Stadtblick in einem Projekt in Antalya Kepez Das Büro befindet s…
$708
pro Monat
