Langfristige Miete von Büros in Kepez, Türkei

1 immobilienobjekt total found
Büro 70 m² in Kepez, Türkei
Büro 70 m²
Kepez, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 6/9
Modernes Büro mit Stadtblick im Axis Office-Projekt, Kepez, Antalya Dieses Büro befindet sic…
$752
pro Monat
