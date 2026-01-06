Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser am Meer in Karşıyaka, Türkei

duplexes
4
1 immobilienobjekt total found
Doppelhaus 6 zimmer in Karşıyaka, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Karşıyaka, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 227 m²
Stockwerk 9/9
Brandneue Maisonette-Wohnung mit Meerblick in Karşıyaka, Izmir Diese brandneue Maisonette-Wo…
$931,562
Eine Anfrage stellen
Immobilienangaben in Karşıyaka, Türkei

