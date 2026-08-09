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Wohnungen in Karşıyaka, Türkei

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1 Zimmer
5
2 Zimmer
5
3 Zimmer
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16 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Karşıyaka, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Karşıyaka, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 2/5
Wohnungen am Meer in der Nähe von Annehmlichkeiten in İzmir Kaşıyaka Diese Wohnungen in İzmi…
$305,118
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Wohnung 3 zimmer in Karşıyaka, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Karşıyaka, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 2/5
Wohnungen mit Aufzug und Balkon zum Verkauf in Karşıyaka, Izmir Die Wohnungen befinden sich …
$144,970
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Wohnung 4 zimmer in Karşıyaka, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Karşıyaka, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Stockwerk 8/8
Neu gebaute, geräumige Wohnung mit Meerblick in Meeresnähe in İzmir Karşıyaka Die Wohnung am…
$1,00M
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TekceTekce
Wohnung 4 zimmer in Karşıyaka, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Karşıyaka, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 3/6
Wohnungen in Meeresnähe mit Tiefgarage in İzmir Karşıyaka Diese geräumigen Wohnungen befinde…
$337,583
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Karşıyaka, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Karşıyaka, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Stockwerk 4/2
TITEL: Kreditgeeignete 3+1 Duplex-Wohnung in Bostanlı, Karşıyaka – 250 m² Brutto / 197 m²…
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Altincag Immobilien
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Wohnung 4 zimmer in Karşıyaka, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Karşıyaka, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Stockwerk 5/7
Mittelgeschoss und Maisonette-Wohnungen mit Meerblick in Karşıyaka, Izmir Diese Wohnungen am…
$948,008
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Wohnung 3 zimmer in Karşıyaka, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Karşıyaka, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 2/6
Wohnungen in mittlerer Etage in einem Gebäude mit Aufzug in İzmir Karşıyaka Die Wohnungen be…
$268,217
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Wohnung 4 zimmer in Karşıyaka, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Karşıyaka, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 3/7
Neue Wohnungen in einem Gebäude mit Aufzug im Zentrum von İzmir Karşıyaka Die Wohnungen befi…
$379,086
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Wohnung 3 zimmer in Karşıyaka, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Karşıyaka, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 1/4
Wohnung mit Balkon in einem Gebäude mit Aufzug in Karşıyaka, Izmir, zu verkaufen Die Wohnung…
$142,157
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Wohnung 3 zimmer in Karşıyaka, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Karşıyaka, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 2/7
Neue Wohnungen in einem Gebäude mit Aufzug im Zentrum von İzmir Karşıyaka Die Wohnungen befi…
$273,913
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Wohnung 7 zimmer in Karşıyaka, Türkei
Wohnung 7 zimmer
Karşıyaka, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 270 m²
Stockwerk 6/7
Mittelgeschoss und Maisonette-Wohnungen mit Meerblick in Karşıyaka, Izmir Diese Wohnungen am…
$1,47M
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Wohnung 6 zimmer in Karşıyaka, Türkei
Wohnung 6 zimmer
Karşıyaka, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Stockwerk 6/7
Mittelgeschoss und Maisonette-Wohnungen mit Meerblick in Karşıyaka, Izmir Diese Wohnungen am…
$1,26M
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Wohnung 3 zimmer in Karşıyaka, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Karşıyaka, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 3/7
Mittelgeschoss und Maisonette-Wohnungen mit Meerblick in Karşıyaka, Izmir Diese Wohnungen am…
$673,802
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Wohnung 2 zimmer in Karşıyaka, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Karşıyaka, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
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Fläche 55 m²
Stockwerk 3/7
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Wohnung 2 zimmer in Karşıyaka, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Karşıyaka, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Stockwerk 2/4
Wohnung mit Balkon in einem Gebäude mit Aufzug in Karşıyaka, Izmir, zu verkaufen Die Wohnung…
$83,990
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Wohnung 2 zimmer in Karşıyaka, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Karşıyaka, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Own a house in EKMAS Mavişehir, which rises in the most beautiful place of Mavişehir, one of…
$188,292
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Immobilienangaben in Karşıyaka, Türkei

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